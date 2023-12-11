ما علاقة الحكومة العراقية؟.. الكنائس المسيحية تلغي الاحتفالات برأس السنة الجديدة

2023-12-11 23:34:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مجموعة من الكنائس المسيحية في العراق، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، الغاء الاحتفالات برأس السنة الجديدة والميلاد المقدس لهذا العام، مشيرين الى "قلقهم" من ان تكون السلطات العراقية "لا تأخذ حاجتهم للامان بجدية".

وقالت منظمة اوبن دور المسيحية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان قادة الكنائس وبدعوة من الباطرياك الكاردينال لويس ساكو، اجتمعوا في دير عينكاوة في أربيل وقرروا الغاء الاحتفالات لهذا العام احتراما لضحايا حريق قاعة الاعراس في قرقوش والضحايا في غزة.

وأكدت المنظمة أيضا، ان المجتمعين عبروا عن "قلقهم" مما وصفوه بــ"تجاهل الحكومة العراقية لحاجة المسيحيين الى الأمان في العراق"، مؤكدين "ان الحكومة لم تتخذ إجراءات جدية للحفاظ على حقوق المسيحيين" في إشارة الى سحب رئيس الجمهورية للمرسوم الجمهوري للكاردينال ساكو بصفته بطريرك الكلدان في العراق والعالم.



