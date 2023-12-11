وزير الصحة: قدمنا خطة لاحياء مشروع طبي ببغداد وحققنا خطوات في مكافحة الفساد

2023-12-11 23:40:07 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، عن خطة لاحياء مشروع طبي متكامل على ارض معسكر الرشيد في بغداد، فيما أكد تحقيق خطوات كبيرة في ملف مكافحة الفساد.وقال الحسناوي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته وضع قطاع الصحة ضمن أولوياته، حيث أجرى زيارة الى وزارة الصحة بعد 24 ساعة من تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك 45 مستشفى تحت الإنجاز ضمن مشاريع الوزارة".وأضاف، أن "هناك 4 مراكز تخصصية قيد التنفيذ خاصة بالأمراض السرطانية"، مؤكداً سعي وزارته إلى تطوير الخدمات الصحية في الأقضية والنواحي.وتابع: "قدمنا خطة لاحياء مشروع طبي متكامل في ارض معسكر الرشيد"، مبينا ان "مشروع قانون الضمان الصحي انطلق في تشرين الثاني الماضي كمرحلة تجريبية".وبين انه "تم تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين في مشروع توطين الصناعات الدوائية"، مشيرا الى ان "الوزارة قطعت اشواطا كبيرة في الرقابة على الادوية الداخلة الى العراق".واشار الى ان "الوزارة حققت خطوات كبيرة في ملف مكافحة الفساد داخل ، حيث تم احالة عدد من العقود السابقة الى الجهات القضائية"، مؤكدا ان "الموازنة الخاصة بالادوية فيها زيادة 300 مليار دينار عن السنوات السابقة".وأوضح ان "التعاملات التجارية التي تخص الوزارة ستكون بنظام الدفع الالكتروني"، معربا عن شكره الى مجلس القضاء الاعلى لتسهيله عمليات اتلاف المخدرات".وأكد انه "تم تأهيل مركز نموذجي في بغداد لعلاج حالات الادمان على المخدرات".