الاسوشيتد برس: بغداد "تصارع مهمة صعبة" لاحتواء التوتر بين الفصائل والقوات الامريكية

2023-12-11 23:56:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت وكالة الاسوشيتد برس، يوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، ان الحكومة العراقية باتت "تصارع مهمة تزداد صعوبة يوميا" لاحتواء التوتر والازمة بين القوات الامريكية المتمركزة في العراق والفصائل المسلحة التي تستهدفها.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان بغداد "تسارع الخطى" حاليا لمحاولة منع تفاقم الازمة بين الطرفين نحو "انفجار" يؤدي الى "توسع الصراع بين إسرائيل وفلسطين في غزة الى العراق"، بحسب وصفها، مؤكدة ان تلك المهمة "تزداد صعوبة بشكل يومي مع استمرار الهجمات ضد القوات الامريكية والضربات المعاكسة منها".

يشار الى ان القيادة المركزية الوسطى للقوات الامريكية كشفت مؤخرا عن تنفيذها "عمليات عسكرية مباشرة" داخل العراق في خرق مباشر لاعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيقاف تلك العمليات بشكل كامل في العراق عام 2021 وتحويل مهمة القوات المتمركزة في البلاد الى "استشارة ودعم" فقط.