أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا

2023-12-11 23:56:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حصد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين (11 كانون الأول 2023) ، في مدينة مراكش المغربية.

وأعلن الكاف في الاحتفالية فوز أوسيمين بالجائزة متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

وفاز أوسيمين بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح النجم النيجيري صاحب الـ 24 عامًا في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990.

ونال أوسيمين أيضًا لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 26 هدفًا.

ويعد أوسيمين خامس لاعب نيجيري يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا بعد نوانكو كانو الذي حصل على اللقب مرتين عامي 1996 و1999 وفيكتور إيكبيبا عام 1997 وإيمانويل أمونيكي عام 1994 ورشيدي ياكيني عام 1993.

على الجانب الآخر توجت النيجيرية أسيسات أوشوالا، بجائزة أفضل لاعبة أفريقية، متفوقة على الجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا.