بونو يتوج بجائزة أفضل حارس بأفريقيا

2023-12-12 02:26:01 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي في عام 2023، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.وتفوق ياسين بونو على المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.وخطف ياسين بونو الأضواء في بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، بعدما لعب دورا كبيرا في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع بالمونديال.وقاد بونو فريقه السابق إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على حساب روما.وانضم ياسين بونو صاحب ال 32 عاما إلى الهلال السعودي مطلع الموسم الحالي.فيما نالت النيجيرية تشياماكا نادوزي جائزة أفضل حارسة مرمى، متفوقة على المغربية خديجة الرميشي والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني.