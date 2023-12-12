تحديد مدة غياب ديبالا عن روما

2023-12-12 08:16:01 - المصدر: واع

متابعة - واعتدور التكهنات خلال الساعات القليلة الماضية حول طبيعة الإصابة التي ألمت بنجم روما، الأرجنتيني باولو ديبالا، أمام فيورنتينا.وشارك ديبالا أساسيا ضد فيولا لمدة 25 دقيقة صنع خلالها هدف "الذئاب" في لقاء الجولة 15 بالدوري الإيطالي الذي انتهى بالتعادل (1-1).ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ديبالا تعرض لإصابة في العضلة المثنية اليسرى، مؤكدة أنها "ليست خطيرة".وأوضحت: "النجم الأرجنتيني توقف عن اللعب مباشرة عقب الإصابة لتجنب حدوث أي مضاعفات نظراً لمعرفته بتاريخه مع الإصابات".وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يخضع ديبالا لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يغيب لمدة 10 أيام".وسيغيب ديبالا عن مباراتي روما المقبلتين أمام شيريف بالدوري الأوروبي، ثم بولونيا بالدوري الإيطالي، وستكون عودته ضد نابولي في 23 كانون الأول الجاري.المصدر : كورة