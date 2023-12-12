2023-12-12 09:31:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في تعاملات اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، قبيل الإعلان عن قرارات مهمة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم، ووسط شكوك في أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ العام المقبل ستعوض فائض المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط بواقع 0.33 بالمئة إلى 76.28 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير كانون الثاني 28 سنتا ما يعادل 0.38 بالمئة إلى 71.59 دولار للبرميل.

وجرت تسوية كلا العقدين على ارتفاع طفيف الاثنين، إذ ارتفع خام برنت 19 سنتا إلى 76.03 دولارا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 71.32 دولارا.

وقال يب جون رونغ محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم".

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الثلاثاء، في حين سينتهي الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد تعهدت بخفض 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

لكن المستثمرين ما زالوا متشككين في أن إجمالي العرض سينخفض، إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في العرض العام المقبل.

وقال محللون من إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "النمو في نشاط النفط الصخري بالولايات المتحدة لا يزال مفاجئا، في حين أن الزيادات من المنتجين الآخرين من خارج أوبك كبيرة بشكل غير متوقع".

انخفضت أسعار خام برنت فوق مستويات 80 دولارا للبرميل في بداية ديسمبر، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط من فوق 77 دولارا خلال نفس التوقيت.

المصدر: وكالات



