مستشار السوداني يؤكد أهمية تطبيق وتوسعة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2023-12-12 09:48:30 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، أنه يرى من المناسب كمرحلة تحفيزية أولى التطبيق الشامل لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، على مساحة واسعة من منتسبي القطاع الأهلي الذي يعمل لنفسه، من خلال إطلاق الجهة القطاعية مبادرة لضمان العمال والمهن الفردية كبداية لتنشيط (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي)، شريطة توافر كيان مالي بأذرع فاعلة في مواقع المحافظات والمدن كافة، بما يسهل الوصول إلى العاملين في القطاع الخاص الفردي