الزوراء يلاقي الرفاع البحريني بشعار "الفوز لا غيره" في كأس الاتحاد الاسيوي

2023-12-12 10:02:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي نادي الزوراء العراقي ضيفه نادي الرفاع البحريني في آخر محطاته بالمسابقة القارية ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب البصرة الدولي، في الساعة السابعة مساء.

وكان الفريق البحريني قد ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة بغض النظر عن نتيجته اليوم امام الزوراء، فيما تبدو حسابات تأهل الزوراء معقدة فهو لابد ان يحقق الفوز على الفريق البحريني وانتظار تعادل كل من الوحدات مع الكويت والفتوة مع العهد ليضمن تأهله للدور المقبل.

وسيرتدي الزوراء الزي الأسود الكامل على أن يرتدي الحارس الاصفر الكامل، بينما يرتدي الرفاع الزي الابيض الكامل على ان يرتدي الحارس السمائي الكامل.

وتضم مجموعة الزوراء العراقي في “المجموعة الثالثة”، كل من: العربي الكويتي، والرفاع البحريني بالإضافة إلى فريق النجمة اللبناني.

ووصل فريق الرفاع البحريني الى مدينة البصرة امس، استعدادا لملاقاة الزوراء اليوم في ختام مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.