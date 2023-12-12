ارتفاع اسعار الدولار في بغداد و اربيل

2023-12-12 10:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157350 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار امس الاثنين 157250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 156250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 157200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 157000 دينار مقابل 100 دولار.