2023-12-12 10:31:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات في ديالى، اليوم الثلاثاء (12 كانون الاول 2023)، عن اكمال استعداداتها لنشر أكثر من 6 الاف كاميرا لتحقيق ثلاث غايات في يوم الانتخابات.

وقال مدير إعلام مفوضية انتخابات ديالى سلام مهدي لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق بنود قانون الانتخابات تعاقدت المفوضية مع شركة متخصصة لنصب كاميرات متطورة في مراكز الاقتراع والمحطات في جميع المحافظات العراقية دون استثناء وفق آلية محددة تاخذ بنظر الاعتبار ضمان رصد كل شي في يوم الانتخابات والعودة اليه عند الحاجة".

واضاف، ان "ديالى ستشمل باكثر من 6 الاف كاميرا سيجري نصبها في 500 مركز اقتراع و2116 محطة انتخابية وفق مبدأ، 4 كاميرات في باحة المركز و2 كاميرا في كل محطة"، لافتا الى أن "فريقا مدربا سيقوم بنصبها قبل يوم الانتخابات وفق اجراءات معتمدة من الناحية الفنية لضمان عملها بشكل طبيعي".

واشار الى ان "الكاميرات ستحقق 3 غايات ابرزها امنية بالاضافة الى متابعة كل محاور العملية الانتخابية بشكل شفاف بالاضافة الى انه يمكن العودة الى تسجيلاتها عند الضرورة في رصد اي موقف او حدث"، لافتا الى ان "نصب كاميرات في مراكز الاقتراع اجراء هو الاول من نوعه في الدورات الانتخابية بعد 2003".

ومن المؤمل ان يتم نشر 100 الف كاميرا في مختلف مراكز الاقتراع في العراق، في الانتخابات التي سيتم اجراؤها في 18 كانون الاول الجاري، كاول انتخابات محلية تعقد منذ 10 أعوام.



