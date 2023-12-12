غاز البصرة: مشاريع جديدة لاستثمار الغاز الحامضي في الحقل الجنوبي

2023-12-12 10:44:01 - المصدر: واع

البصرة - واع - حسن الفوازأعلنت شركة غاز البصرة، اليوم الثلاثاء، عن مشاريعها التطويرية الجديدة، فيما أشارت إلى أن معمل البصرة لتسييل الغاز يستهدف 400 مليون قدم مكعب قياسي كطاقة استيعابية للشركة.وقال مدير عام الشركة، مرفأ كاظم الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركات شل وميتسوبيشي وشركة غاز الجنوب الحكومية، يمثلون المساهمين في هذه الشركة، أما إدارة العمل في الحقول فتديره شركة غاز البصرة بشكل مستقل جداً، وهذا منظم وفق اتفاقية المساهمين واتفاقية تطوير الغاز، وهي اتفاقيتين أساسيتين لتأسيس الشركة".وأضاف الأسدي، أن "هنالك العديد من المشاريع على مدى الـ10 سنوات الماضية، مكنت الشركة من الوصول إلى هذا المعدل من الإنتاج، أما خلال الفترة الأخيرة فهنالك مشاريع عديدة، أبرزها إنتاج معمل البصرة لتسييل الغاز والذي يستهدف 400 مليون قدم مكعب قياسي كطاقة استيعابية للشركة".وتابع أن "هناك مشاريع لنصب كابسات في حقل الزبير، ومشاريع لتوفير مرونة من خلال نصب أنابيب وتدشين كابسات في حقل غرب القرنة 1، لزيادة استثمار الغاز، فضلاً عن مشاريع أخرى لاستثمار الغاز الحامضي في الحقل الجنوبي".