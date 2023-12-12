إيقاف الدوري التركي لأجل غير مسمى

2023-12-12 10:48:01 - المصدر: واع

متابعة – واعقرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جميع مباريات الدوري إلى أجل غير مسمى ، جاء ذلك عقب اعتداء على الحكم مباراة نادي أنقرة كوجو فريق رظاسبور من قبل رئيس نادي أنقرة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله .بيان الاتحاد التركي، أكد أن الاستهداف لم يكن ضد الحكم خليل أوموت فقط، بل كان ضد كافة الأطراف المعنية بكرة القدم التركية، ما تسبب في تصعيد الأمر لاتخاذ إجراءات جنائية بحق المحرضين عن هذا الهجوم الذي وصفه البيان بـاللاإنساني.وجاء في بيان الاتحاد: "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيتم معاقبتهم بأشد الطرق، وسيتم تأجيل المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".ووجه رئيس نادي أنقرة غوجو (فاروق كودجا) لكمة قوية إلى الحكم (خليل أوموت ميلر) على وجهه في أرض الملعب، بعد المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم أمس الإثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.المصدر : سكاي نيوز