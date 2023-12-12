القوة الجوية يلاقي الحدود في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق اليوم

2023-12-12 10:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي القوة الجوية اليوم الثلاثاء، ضيفه نادي الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثانية والنصف على ملعب الكوت الاولمبي .

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل الحدود المركز السادس برصيد 12 نقطة .

وكانت المباراة مقرر إقامتها يوم الأربعاء الماضي 6 كانون الأول الحالي لكن ارتباط القوة الجوية بمباراته امام اجمل الاوزبكي يوم الاثنين 4 كانون الاول الحالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا والتي فاز فريق القوة الجوية العراقي على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 - 2.