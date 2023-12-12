اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › القوة الجوية يلاقي الحدود في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق اليوم

القوة الجوية يلاقي الحدود في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق اليوم

القوة الجوية يلاقي الحدود في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق اليوم
القوة الجوية يلاقي الحدود في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق اليوم
2023-12-12 10:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي القوة الجوية اليوم الثلاثاء، ضيفه نادي الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثانية والنصف على ملعب الكوت الاولمبي .

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل الحدود المركز السادس برصيد 12 نقطة .

وكانت المباراة مقرر إقامتها يوم الأربعاء الماضي 6 كانون الأول الحالي لكن ارتباط القوة الجوية بمباراته امام اجمل الاوزبكي يوم الاثنين 4 كانون الاول الحالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا والتي فاز فريق القوة الجوية العراقي على ضيفه أجمك الأوزبكي 3 - 2.

واصل المتابعة على شفق نيوز