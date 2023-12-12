2023-12-12 10:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم على متن أسطولها الجوي خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن الشركة، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين 194،055 مسافرا توزعوا على 1،349 رحلة مباشرة نفذت من جميع المطارات المحلية العاملة في العراق إلى مختلف الوجهات الداخلية والخارجية التي يخدمها الناقل الوطني.

وأشار مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل في بيان اليوم، الى إمكانية تحقيق زيادة في أعداد المسافرين والرحلات خلال الفترة القادمة.