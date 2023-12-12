2023-12-12 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم على متن أسطولها الجوي خلال شهر تشرين الثاني الماضي.وقال مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم عاجل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجمالي عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن الناقل الوطني محلياً ودولياً خلال شهر تشرين الثاني، بلغ 194،055 مسافر توزعوا على 1،349 رحلة مباشرة نفذت من جميع المطارات المحلية العاملة في العراق الى مختلف الوجهات الداخلية والخارجية التي يخدمها الناقل الوطني".وأشار إلى "إمكانية تحقيق زيادة في أعداد المسافرين والرحلات خلال الفترة المقبلة من خلال خطة التشغيل والخدمات التي يشرف عليها بشكل مباشر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والمتضمنة تنوع العروض التنافسية وزيادة عدد وجهات الطائر الأخضر بما يتناسب مع طلب المسافرين".