الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ أصاب ناقلة نرويجية بباب المندب

2023-12-12 11:31:35 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل كشف مسؤولان دفاعيان أميركيان، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، أن صاروخ كروز برياً أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون، أصاب ناقلة تجارية تملكها الشركة النرويجية "موينكل كيميكال تانكرز"، وتشغلها شركة "هاسنا تانكرز"، من دون أن تقع أي إصابات، بينما أعلنت جماعة الحوثي أنها استهداف ناقلة تحمل علم النرويج بصاروخ بحري بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية"، مهددة بشن المزيد من الهجمات