أسعار الذهب تنتعش مع تراجع الدولار

2023-12-12 11:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

انتعشت أسعار الذهب، في تعاملات، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثا عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "قد لا يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي حادا جدا في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة. وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب".

وقلص تقرير متفائل للوظائف الأميركية الأسبوع الماضي الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بحلول مارس/ اذار.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة الخميس المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات