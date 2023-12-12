إجرام بغداد تطيح بهاربين محكومين بالمؤبد لارتكابهما جريمة قتل

2023-12-12 11:38:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهمين اثنين محكومين غيابيا بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والصادر من محكمة جنايات ذي قار لارتكابهما جريمة قتل، تمت عملية القبض خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام ضمن قاطع مسؤولية ببغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل .