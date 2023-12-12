وزير التجارة يعلن إطلاق تجهيز الحصة التاسعة للطحين

2023-12-12 11:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الثلاثاء، إطلاق تجهيز الحصة التاسعة من الطحين لهذا العام اعتباراً من يوم غد الأربعاء.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، خالد اسماعيل النداوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزير التجارة أثير الغريري وجه أقسام التسويق ووحدات القطع في المقر العام وفروع الشركة بالمحافظات بالمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمادة الطحين بالحصة الجديدة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بالإضافة إلى إصدار إعمام عن جدول مواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة وحسب الخطة التسويقية المركزية" .وأشار إلى أن "التنسيق بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب مستمر، لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة الى المطاحن المكلفة بإنتاج الحصة التاسعة من الطحين الذي يجهز ضمن مفردات البطاقة التموينية".ودعا وكلاء الطحين الى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة أسبقية التجهيز الى المناطق الأكثر فقراً وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز".وشدد على "الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء، فضلاً عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين لمتابعة نوعية الطحين المجهز، وملاحظة ختم المطحنة وتاريخ الإنتاج قبل تسلم حصصهم لتلافي حدوث أي حالة تلاعب في الكميات الموزعة والإبلاغ عن الحالات السلبية".ودعا جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية الى "استلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والإبلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة أو فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو الشركة (الفيس بوك) والخطوط الساخنة المعلنة لوزارة التجارة وشركة تصنيع الحبوب أو الدخول الى رابط خدمة (راقبني) ليتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين" .