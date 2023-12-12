الموارد المائية توضح تفاصيل مشروع (سايفون الطوز) في صلاح الدين

2023-12-12 11:42:00 - المصدر: واع

بغداد-واعأوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع (سايفون الطوز) في محافظة صلاح الدين، فيما أكدت أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 80 % والعمل سينجز ضمن التوقيتات المحددة له.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري أحد تشكيلات الوزارة تنفذ عقد 227/ت / لسنة 2022 المتضمن إعادة تأهيل الجزء المتضرر من (سايفون الطوز) حيث شمل العمل إعادة إنشاء الأجزاء المتضررة بطول كلي 152 م.ط وبواقع 8 وحدات عرض، كل وحدة 3.75م وبارتفاع 3م وبطاقة تصريفية51 م3/ثا".وأضافت أن "الأعمال تضمنت الدفن بالتراب المحدول، ومن الجهتين للمشروع بعرض 50م، من المقدم والمؤخر وبكمية 400000م3، كذلك أعمال الصب بمادة الكونكريت الخرساني المسلح" ،مشيرة إلى أن "نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 80 % والعمل جارٍ لإنجاز المتبقي خلال التوقيتات المحددة لها".وأوضحت أن "المشروع يهدف لنقل المياه من المرحلة الثالثة إلى الرابعة وإيصالها إلى الأراضي الزراعية شبه المستصلحة من مشروع ري كركوك إلى المرحلة الأخيرة والتي تخدم مساحة زراعية تبلغ ما يقارب 160 ألف دونم في المحافظة".