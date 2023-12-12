2023-12-12 12:08:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيغادر اليوم الثلاثاء منتخبنا الوطني بكرة اليد إلى البحرين للدخول في معسكر تدريبي للفترة من (12-16) من الشهر الحالي ضمن تحضيراته لبطولة آسيا الـ(21) المقررة إقامتها في المنامة للفترة من الحادي عشر ولغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل والمؤهلة إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج (2025).وقال رئيس الوفد وعضو اتحاد اللعبة رعد عبد رمضان في تصريح خص به صحيفة (الصباح) وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منتخب اليد أنهى قبل يومين من سفره معسكراً داخلياً ناجحاً في بغداد واستمر لنحو (14) يوماً، على أن يشرع اليوم بتدريباته تحت إشراف المدرب ظافر صاحب، بحسب الرؤية الفنية التي قدمها الطاقم الجديد قبل انطلاق التجمع القاري في البحرين في الشهر المقبل".وأضاف أن "الطاقم التدريبي ركز خلال الوحدات التدريبية السابقة على تنفيذ المزيد من الخطط التدريبية في الجانبين الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تطبيق العديد من التحركات التكتيكية الخاطفة عند امتلاك الكرة وفقدانها،مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة دعم بشكل جيد المنهاج التحضيري والتجمعات الداخلية والخارجية".وبين أن "المنهاج الذي وضعه الجهاز الفني خلال المعسكر سيتضمن إقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، فضلاً عن خوض مباراتين أمام المنتخب البحريني، الأولى ستكون يوم (13)، والمواجهة الثانية يوم (15) من الشهر الحالي".يذكر أن قرعة نهائيات آسيا أسفرت عن وقوع المنتخبين العراقي والسعودي في المجموعة الثالثة برفقة الهند واليابان.