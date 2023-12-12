الكشف عن موعد اللقاء المرتقب بين ميسي ورونالدو

2023-12-12 12:14:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، الثلاثاء(12 كانون الأول 2023)، أنه سيخوض مباراتين في السعودية، مع ناديي الهلال والنصر، على أن تكون المواجهة المرتقبة بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في الأول من فبراير المقبل.

وكتب الفريق الأميركي في تغريدة، أنه سيخوض جولة استعدادية دولية للموسم الجديد، حيث سيلتقي خلالها في السعودية، مع نادي الهلال، الإثنين الموافق 29 يناير 2024، فيما يلعب مباراة مع النصر يوم الخميس، الأول من فبراير.

وكانت هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن البطولة الثلاثية بين النصر والهلال وإنتر ميامي، مشيرة إلى أنها ستكون في الأسبوع الأول من فبراير، خلال موسم الرياض.

وفي حين لم تكشف الهيئة عن موعد محدد، فإنها أشارت إلى أن اللقاء الذي سيجمع بين رفاق رونالدو وزملاء ميسي "سيكون حديث العالم وتحت وسم الرقصة الأخيرة".

يذكر أن نادي الهلال السعودي كان قد حاول بشدة التعاقد مع قائد المنتخب الأرجنتيني وحامل لقب كأس العالم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن ميسي قرر الانضمام إلى نادي إنتر ميامي.

وبذلك، رفض ميسي الانضمام إلى كوكبة النجوم التي اجتذبها الدوري السعودي، على رأسهم رونالدو وساديو مانيه وألكسندر ميتروفيتش وملينكوفيتش سافيتش وجوردان هندرسون وجورجينو فينالدوم وغيرهم من اللاعبين البارزين في أوروبا.

وخلال جولته العالمية، يخوض إنتر ميامي أيضًا مباراة ودية في هونغ كونغ يوم 4 فبراير المقبل، ضد تشكيلة من أفضل لاعبي الدوري المحلي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مالك النادي، خورخي ماس، في بيان: "نحن متحمسون للغاية لزيارة هونغ كونغ وآسيا للمرة الأولى".

يأتي الإعلان بعد أن ألغى النادي الأميركي الشهر الماضي جولته التي كانت تشمل خوض مباراتين وديتين في الصين، مكتفيا بالإشارة إلى "ظروف غير متوقعة في الصين".





المصدر: الحرة