2023-12-12 12:16:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين محكومين غيابيا بالسجن المؤبد لارتكابهما جريمة قتل في محافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين محكومين غيابيا بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات والصادر من محكمة جنايات ذي قار لارتكابهما جريمة قتل".

وأشارت إلى أن "عملية القبض تمت خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام ضمن قاطع مسؤولية ببغداد"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".