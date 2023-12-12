أمانة بغداد تعلن عن مقترحات لفك الاختناقات المرورية في منطقة الصليخ

2023-12-12 12:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت دائرة بلدية الأعظمية التابعة لأمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن المشاريع المنفذة ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية، وفيما كشفت عن مقترحات بمنطقة الصليخ، فيما أشار الى وجود أعمال توسعة بالشوارع الرئيسية لحي تونس.وقال مدير عام الدائرة مصعب بكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ضمن مشاريع حزمة فك الاختناقات المرورية في قاطعنا، فهو مشروع مجسر تقاطع الفنون الجميلة، حيث إن هناك تواصلاً مع الشركة المنفذة أولاً بأول، وخاصة في ما يخص رفع التعارضات والمعوقات"، مبيناً أن "المشروع محال على وزارة الإسكان وشركة سامكو المصرية".وأضاف أن "المشروع سيفك الزحامات في تقاطع السير بصفي الدين الحلي وشارع ابي طالب"، مشيراً الى أن "هناك مقترحات لانشاء فتحات بشارع الصليخ باتجاه محمد القاسم، وهناك أعمال توسعة الشوارع المهمة في حي تونس التي ستنفذ قريباً".وأكد أن "رفع تعارضات الكهرباء يتطلب مبالغ عالية، ولا يوجد لها بديل"، لافتاً الى أن "ذلك هو أهم ما يعيق الأعمال".وتابع أن "هناك أعمالاً أخرى لفك الاختناقات حيث نعمل على مشروع إنشاء استدارة جديدة أسفل جسر النداء، حيث إن ما تبقى من الأعمال هو صب المسار الطولي والحلقي للاستدارة"، مشيراً الى "قرب إنجاز المشروع".وبين أن "هذا المشروع سيفك الاختناقات المرورية في تقاطع جامع النداء".