2023-12-12 12:30:24 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار عضو مجلس المفوضين القاضي دهام أكرم عمر مكتب البصرة الانتخابي وكان في استقباله مدير المكتب السيد حيدر محمد السيلاوي ومعاونيه للاطلاع على سير العمل في المكتب ومراكز التسجيل. وشهدت زيارة القاضي عقد اجتماع مع مدير ومسؤولي شعب المكتب الانتخابي لبحث تطورات وخطط سير العمل في المكتب ومراكز التسجيل التابعة له ومناقشة الخطط الموضوعة التي

The post عضو مجلس المفوضين القاضي دهام اكرم يطلع على عمل المكاتب الانتخابية في المنطقة الجنوبية appeared first on IHEC Website.