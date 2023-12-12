شركة بوما تنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي

2023-12-12 12:36:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، يوم الثلاثاء، بأن الشركة ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل، في قرار جرى اتخاذه قبل تداعيات الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما وقع منتخبان وطنيان حديثا، بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار عام 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفرق والأندية التي ترعاها "بوما".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق عن ذلك القرار.

وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها فلسطينيون، قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية، قبل هجوم السابع من أكتوبر، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

وزادت دعوات المقاطعة قوة، وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات، عقب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي جاءت ردا على هجوم حركة حماس، المصنفة إرهابية، على جنوبي إسرائيل.