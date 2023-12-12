الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يستوردها من الخارج

2023-12-12 12:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم يتاجر بالمواد المخدرة بعد استيرادها من خارج البلاد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان كان يقوم بإدخال المواد المخدرة من خارج العراق عبر المنافذ الحدودية من خلال وسيط وإيصالها إلى العاصمة بغداد والترويج لها في داخل البلد".

وأضاف بأن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ۲۷/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ .