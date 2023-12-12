شرطة إقليم كوردستان تعتقل قرابة 5000 مطلوب للسلطات

2023-12-12 12:50:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اللواء طارق احمد المدير العام لمديرية الشرطة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القاء القبض 4498 مطلوباً للسلطات الأمنية والقضائية بجرائم وقضايا مختلفة في مناطق ومدن الإقليم.

وقال اللواء أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه خلال السنتين الماضيتين و بقرار من رئيس حكومة اقليم كوردستان و بتوصيات من وزير داخلية الاقليم قمنا بتشكيل لجنة امنية خاصة بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين من العدالة.

وأضاف ان المطلوبين للسلطات الامنية والقضائية ولغاية تشكيل هذه اللجنة كان عددهم 5920 مطلوبا صدرت بحقهم أوامر قبض منذ سنوات عدة، ولحسن الحظ ومن هذا الرقم لم يتبق سوى 1422 متهما لم يتم القبض عليهم في المحافظات الأربع والإدارات المحلية المستقلة.

وأوضح اللواء احمد أن مديرية شرطة محافظة اربيل 582 متهما، شرطة السليمانية 661 متهما، شرطة دهوك 13 متهما، شرطة محافظة حلبجة 13 متهما، شرطة سوران 50 متهما، شرطة كرميان 43 متهما، شرطة زاخو 9 متهمين، شرطة عقرة 4 متهمين لم يتم القبض عليهم لغاية الان.