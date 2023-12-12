لشراء مدرعات وبنادق.. وزارة الداخلية توقع عقدين مع هيئة التصنيع الحربي

2023-12-12 12:51:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لرفع قدراتها القتالية.. وزارة الداخلية توقع عقدين مع هيئة التصنيع الحربي

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تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة في دعم وتطوير الصناعة الحربية العراقية، وقعت وزارة الداخلية بحضور السيد عبد الأمير الشمري ومدير عام الشركة العامة للصناعات الحربية ومدير عام العقود في الوزارة، عقدين مع هيئة التصنيع الحربي.

وبين السيد الوزير أن العقد الأول شمل شراء عجلات مدرعة مسلحة نوع "الأبهر" والآخر عقد لشراء بنادق الى قيادة قوات الشرطة الاتحادية، مؤكداً أن هناك عقوداً أخرى لاحقة من بينها طائرات مسيرة وأعتدة وغيرها لرفع القدرات القتالية والجاهزية لوزارة الداخلية.

من جانبه، قدم السيد مدير الشركة العامة للصناعات الحربية الشكر للسيد الوزير على دعمه المتواصل للهيئة، مبيناً أن وزارة الداخلية هي أول وزارة عملت على دعم الهيئة بالشكل كبير.