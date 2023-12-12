تواصل الدورة التدريبية (c) الآسيوية في واسط

2023-12-12 13:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تتواصل في محافظةِ واسط الدورة التدريبيّة الآسيوية فئة (c) بالتعاونِ بين اللجنة الفنيّة في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم والاتحاد الفرعيّ وبإشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، وتستمر لغاية 2023/12/23، ويحاضر فيها المحاضر الآسيوي سعد عبد الرحيم بمشاركة 24 مدرباً.

وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الدورة افتتحت بحضور رئيس الاتحاد الفرعيّ في واسط (عبد الكريم اسكندر) وأعضاء الاتحاد الفرعي، وتشمل الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقاتٍ عمليّةٍ تخصّ التدريب وكيفية تنظيم الوحدة التدريبيّة".

وأضاف البيان أن" هناك اختبارات ستجرى للمشاركين في الدورة التدريبية بهدف نيل الشهادة الآسيويّة".