وزير النفط: الوقود الاحفوري سيبقى المصدر الرئيس للطاقة في كل العالم  

2023-12-12 13:28:11 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن الوقود الاحفوري سيبقى هو المصدر الرئيس للطاقة في كل العالم.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، ترأس الجلسة الوزارية الثانية حول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة".

وأكد عبد الغني خلال الجلسة، أن "الوقود الاحفوري سيبقى هو المصدر الرئيس للطاقة في كل العالم"، مشيراً الى "ضرورة الحفاظ على النفط كسلعة استراتيجية للدول المنتجة لاعتماد اقتصادياتها على مصادر الطاقة النفطية مورداً رئيسياً" .

وأشار الى "اهمية قطاع الطاقة التقليدية وتحولات الطاقة في الدول العربية ومساراتها المختلفة بما في ذلك التحول الى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والسوق العربية المشتركة للكهرباء والهيدروجين الاخضر".

وأضاف أن "الدول العربية، دول منتجة للنفط، وليس منتجة للانبعاثات، والانبعاثات تأتي من قبل المستهلكين، وعليهم المساهمة معنا في تطوير التقنيات الخاصة في التقليل من آثارها على البيئة والمناخ"، مبيناً أن "الدول العربية تنتج النفط، ولكن الانبعاثات الحرارية تأتي من الدول الصناعية التي تستخدم هذا النفط، وعليها زيادة وكفاءة معداتها للاستفادة من هذه الطاقة لتقليل الانبعاثات الضارة".

وتابع: "نعمل جميعاً من أجل تعزيز ودعم مصادر ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، ومشاريعنا على الأرض تؤكد ذلك".

وشارك في الجلسة الوزارية الثانية حول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة محمد المبارك وزير النفط في مملكة البحرين، وسعد محمد بن ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة الاقتصادي والاقتصادي في دولة الكويت، عمر فاروق ابراهيم الامين العام المشرف على المنتجات البترولية الافارقة، سو يو شي نكاو الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول، عبد الله فهد الشامي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، امينة بن خضرا المدير العام للمعهد الوطني للهيدروكربونات في المملكة المغربية، جميلة مطر مدير إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية .