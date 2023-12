مفوضية الانتخابات تجري محاكاة لمحطة اقتراع انتخابية بحضور الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة

2023-12-12 13:30:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

اجرت مفوضية الانتخابات صباح يوم الثلاثاء 2023/12/12 محاكاة تجريبية لمحطة اقتراع بحضور الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها. حيث رحب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد والسادة نائب رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس بالسيدة بلاسخارت شاكرين تعاون واهتمام المنظمة الدولية بعمل المفوضية. وقدم رئيس الإدارة الانتخابية شرحا مبسطا لإجراءات

