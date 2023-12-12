2023-12-12 13:38:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازوقع صندوق العراق للتنمية، اليوم الثلاثاء، عقد القرض الائتماني مع مؤسسة التمويل الدولية و(تيرياكي) التركية لإنشاء مصنع لسحق فول الصويا في ميناء أم قصر بحضور مدير الصندوق والسفير التركي.وقال مدير الصندوق محمد النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التوقيع يأتي ضمن سلسلة الاستثمارات العربية والأجنبية للدخول الى العراق".وأضاف أن "هذا الاستثمار أساسي وحيوي للعراق، لأنه يعنى بسلسلة الغذاء العراقي"، مشيراً الى أنه "سوف يكون له تأثير كبير على دخول شركات تركية أخرى".وأكد أن "هذه الخطوة تعدّ الأولى من نوعها، وسوف يتبعها الكثير من الخطوات الأخرى بالمستقبل القريب بمجالات الزراعة والصناعة والتطوير العقاري".