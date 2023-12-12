السوداني: السيطرة على الطلب للكهرباء وترشيد الاستهلاك أفضل من زيادة الإنتاج

2023-12-12 13:50:03 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خُصص لمراجعة خطط تطوير قطاع الكهرباء، حضره السادة وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين العامين والمستشارين.

وأثنى السيد رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة الكهرباء التي بذلتها خلال موسم الذروة الفائت، مؤكداً تكامل جميع الخبرات الوطنية لمعالجة المشاكل التي تتسبب بتأخير التحديثات في قطاع الكهرباء، مشدداً بأنّ السيطرة على الطلب وترشيد الاستهلاك هي أفضل من زيادة الإنتاج.

وأكد سيادته ضرورة تلاقح الأفكار بين الوزارات القطاعية الخاصة بالطاقة، وأنه لا بدّ من وضع نقطة شروع للانطلاق بالعمل المشترك بينها، مشيراً إلى وجوب الاهتمام بموضوع الطاقات الضائعة واستخراجها من الوحدات التوليدية العاملة، فضلاً عن مراعاة إجراءات العزل الحراري بالمجمعات السكنية والمشيدات، من أجل تحسين واقع هذا القطاع الحيوي.

وتقرر، خلال الاجتماع، تكليف وزارة التخطيط بإعداد دراسات وتوصيات للسيطرة على الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية، وكذلك إعداد دراسة لإعادة النظر في نسبة الضريبة على استيراد الأجهزة التي تستهلك طاقة أعلى واعتماد المواصفات القياسية في عمليات الاستيراد.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

12-كانون الأول-