2023-12-12 13:54:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أمريكا ، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان قيمة صادرات العراق والسعودية وليبيا والإمارات النفطية ، بلغت 1.58 مليار دولار لأميركا الشهر الماضي .

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام لـ4 دول وهي: العراق، والسعودية، وليبيا، والإمارات إلى الولايات المتحدة نحو 18.687 مليون برميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول بقيمة بلغت 1.581 مليار دولار.

وتصدر العراق قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا في أكتوبر، حيث بلغت قيمة صادراته 574.86 مليون دولار لكميات بلغت نحو 7.48 ملايين برميل، بينما صدّر خلال سبتمبر/أيلول الماضي 7.5 مليون برميل بقيمة 563.35 مليون دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية بصادرات نفطية بلغت 7.316 ملايين برميل الشهر الماضي، و بقيمة 674.16 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادراتها خلال سبتمبر/أيلول نحو 873.75 مليون دولار بكمية بلغت 9.972 ملايين برميل.

وحلّت صادرات النفط الليبي لأميركا في أكتوبر/تشرين الثاني بالمرتبة الثالثة عربياً بنحو 2.287 مليون برميل، و بقيمة 200.165 مليون دولار، مقارنة مع 1.645 مليون برميل بقيمة 137.884 مليون دولار في سبتمبر.

واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة بتصديرها نفطاً للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بقيمة 132.201 مليون دولار، وبكميات بلغت 1.599 مليون برميل، فيما بلغت قيمة صادراتها للولايات المتحدة في سبتمبر نحو 131.651 مليون دولار، بكمية بلغت 1.598 مليون برميل.

ووصل إجمالي واردات النفط الإماراتي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.427 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 123.169 مليار دولار.

وأوضحت البيانات الأميركية أن واردات النفط بالولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بلغت نحو 185.519 مليون برميل بقيمة 14.582 مليار دولار، بينما بلغت خلال سبتمبر 193.445 مليون برميل بقيمة 14.8 مليار دولار.