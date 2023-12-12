2023-12-12 14:00:00 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق 12 ديسمبر 2023- أقامت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر في بغداد حفل غذاء مميز، تحديدًا في ساحة عقبة بن نافع المجاورة لفندق برج الحياة، وذلك تعبيرًا عن مدى شكرها وتقديرها لشركائها الإعلاميين والصحفيين الذي ساهموا في نجاح فعاليات سامسونج وتغطية أخبارها بكل تفانٍ وإتقان.

حيث يأتي هذا الحفل في إطار التزام سامسونج الدائم في تعزيز التواصل الفعّال مع المجتمع الإعلامي العراقي. إذ حضر الحفل مجموعة من الإعلاميين، الصحفيين، والممثلين عن شركات الإعلام والاتصالات، وكبار الشخصيات.

وفي هذه المناسبة، قال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق: "نحن ممتنون للغاية لجهود جميع الإعلاميين والصحفيين على دعمهم الدائم والمساهمة الكبيرة في نجاحنا هنا في العراق. إن حرصكم القوي والفعّال على تواجد علامة سامسونج التجارية في جميع وسائل الإعلام يسهم بشكل كبير في نقل رسالتنا وتحقيق أهدافنا في السوق العراقي."

وأضاف كيم: "إن سامسونج حريصة على إقامة هذا النوع من الفعاليات التي تجمعها بشركائها الذين ساهموا بنجاحها على الدوام، وذلك بهدف تقوية الروابط بين سامسونج والقطاع الصحفي والإعلامي من ناحية، وتعزيز التواصل معهم وإخبارهم بالإنجازات والتطورات التي حققتها سامسونج من جيل إلى جيل. إذ يمتاز السوق العراقي بكونه أحد أهم الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسعى سامسونج إلى رفدها وإثرائها بأحدث الأجهزة والملحقات والتقنيات، فضلًا عن تحقيق المزيد من النمو فيها بتلبية احتياجات ورغبات عملائنا بشكل يفوق توقعاتهم."

وتضمن الحدث تبادل أطراف الحديث بين سامسونج وممثلي شركات الإعلام حول السوق العراقي واحتياجات العملاء فيه. حيث عرضت سامسونج أبرز التقنيات التي حرصت على تواجدها في السوق العراقي بما في ذلك تقنية SmartThings التي أسهم في جعل حياة العملاء أسهل وأكثر مرونة.