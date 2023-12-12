بعد الهجوم على ناقلة نرويجية بالبحر الاحمر.. أسعار النفط ترتفع

2023-12-12 14:22:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، بعدما تسبب هجوم جماعة الحوثي اليمنية على ناقلة كيماويات في تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن مخاوف تباطؤ نمو الطلب ووجود فائض في الإمدادات قوضت المكاسب.

وأصاب صاروخ كروز أُطلق من اليمن ناقلة تجارية مما تسبب في نشوب حريق وأضرار دون وقوع إصابات.

وأعلنت جماعة الحوثي، اليوم، مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط التجارية "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.24دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 71.59دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن "المعنويات لا تزال سلبية... إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة".

وتسود حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل نشر تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، سيعقبه قرار بشأن الفائدة.

كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة تكون أكثر تقدما فيما يتعلق بخفض استخدام الوقود الأحفوري.

المصدر: وكالات