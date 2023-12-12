ديالى: حادث سير يودي بحياة أشهر "بائع شاي" في الخالص

2023-12-12 14:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع أشهر بائع شاي "جايجي" في قضاء الخالص، وإصابة شخص بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "أشهر بائع شاي في قضاء الخالص، 15 كم شمال شرق بعقوبة، ويدعى (ابو علية) لقي مصرعه جراء حادث سير على طريق كركوك- بغداد في اطراف الخالص".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع خلال استئجار (أبو علية) لعجلة (تكتك) لنقله الى دائرة الجنسة في الخالص وخلال تلك الاثناء صدمت مركبة عجلة التكتك ما سبب مصرع ابو علية واصابة سائق التكتك بجروح".

واشار الى "نقل الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويعد "أبو علية" اشهر جايجي في سوق قضاء الخالص وهو صاحب مقهى يرتاده الكثير من سكان الخالص منذ سنوات طويلة.