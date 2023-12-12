محافظ أربيل: واثقون من تحقيق إقليمي كوردستان وكتالونيا الاستقلال في المستقبل

2023-12-12 14:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، "نحن واثقون من أنه في المستقبل، سيحقق كل من إقليمي كوردستان و كاتالونيا الاستقلال"، مضيفا أن هناك عددا من القضايا المشتركة التي تربط بين الجانبين.

ونظمت منظمة السلام والحرية، اليوم الثلاثاء مؤتمر (الشباب – الجامعة – السلام) بإشراف محافظ اربيل، ودائرة المنظمات غير الحكومية في كوردستان بمشاركة وفد رسمي من إقليم كتالونيا الإسباني.

وقال خوشناو في كلمة خلال المؤتمر، "نحن في إقليم كوردستان، وخاصة في أربيل، لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع إقليم كاتالونيا، حيث يوجد في أعماق كل فرد من الإقليمين فكرة، ودولة، وحريته، حتى لو مُنعنا منه، فإنه مسألة حية في ذاكرة مواطني الجانبين".

وأضاف "نحن واثقون من أنه في المستقبل، سيحقق كل من إقليم كردستان وكاتالونيا الاستقلال الذي ضحينا من أجله كلا الجانبين، وخاصة نحن في منطقة مختلفة تماما، فقد مررنا بعشرات الكوارث و المآسي من أجل تحقيق هذا الاستقلال"