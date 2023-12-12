نفذت عملية نصب بـ 90 ألف دولار.. الإطاحة بمعاونة مدرسة في كربلاء

2023-12-12 15:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، الإطاحة بمعاونة إحدى المدارس في محافظة كربلاء قامت بالنصب والإحتيال بمبالغ تقدر بِـ 90.000 دولار.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقية عن قيام إحدى الموظفات- تعمل بصفة معاون مدير مدرسة- في محافظة كربلاء المقدسة بالنصب والإحتيال على المواطنين بحجة قيامها بالوساطة مع العديد من المؤسسات الحكومية وتمشية معاملاتهم لقاء مبالغ مالية".

وأضاف أنه " بعد التحري والتدقيق قامت مفارز جهاز الأمن الوطني بأخذ الموافقات القضائية وإصدار أمر قبض وتفتيش وفقاً لأحكام المادة 456، وقد جرى تحديد مكان المتهمة وإلقاء القبض عليها، حيث اعترفت صراحةً بقيامها بالعديد من عمليات النصب والاحتيال منها أخذ مبلغ مقداره (90.000) دولار مقابل ادعائها التوسط لإخراج أحد السجناء من المتهمين بقضايا مخدرات".

وفي جانب آخر قال الجهاز وفقاً للبيان إن "مفارزه القت القبض على موظف حكومي متلبساً بالرشوة لقيامه بالتلاعب في الضرائب المفروضة على المواطنين وتخفيض أجور المعاملات، ليتم استدراجه والقبض عليه بالجرم المشهود بعد استلامه مبلغ (3) ملايين دينار عراقي من أحد الأشخاص في المحافظة ذاتها".

وأشار الجهاز الى أنه "جرى تصديق أقوال المتهمين قضائياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".