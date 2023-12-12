القبض على تسعة مخالفين لقانون الإقامة في ديالى

2023-12-12 15:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على تسعة مخالفين لقانون الإقامة في محافظة ديالى.

وذكر بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "وضمن مهامها للقبض على المتسللين ومخالفي شروط الإقامة والحد من عصابات الجريمة المنظمة واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الأولى التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفوج الثالث اللواء الثالث والخمسين وبعد نصب كمين محكم في سيطرة القلعة، تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص أجانب الجنسية مخالفين لشروط الإقامة في العراق ومتخفين داخل عجلة السائق الذي قام بنقلهم".

وأشار البيان الى أنه "تم تسليمهم إلى جهات الاختصاص بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".