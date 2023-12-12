مفوضية كركوك تعلن إنجاز التحضيرات ليوم الاقتراع وارتفاع نسبة تسلم البطاقات الانتخابية

2023-12-12 15:44:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويأعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، اليوم الثلاثاء، عن أعداد المتسلمين للبطاقات الانتخابية في المحافظة، فيما أشارت الى إنجاز جميع التحضيرات ليوم الاقتراع.وقال المتحدث باسم المفوضية في كركوك علي عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتب المفوضية أكمل جميع تحضيراته ليوم الاقتراع"، مؤكداً أن "نسبة تسلم بطاقات الناخبين بالنسبة للتصويت العام بلغت ٧٥٪ أما الخاص فبلغت 80٪ ".وبين أن "المواطنين الذين حدثوا بياناتهم بلغ ١٩٢٣٧٣ مواطناً تم توزيع ١٣٣٦٥٧ بطاقة والباقي ٥٨٧١٦ بطاقة سيتم توزيعها خلال الأيام المقبلة"، مشيراً الى أن " نسبة التسليم في التصويت الخاص بلغت ٤٤٨٢ بطاقة من أصل ٥٠٨١٠ والمتبقي ٥٥٤٠ بطاقة سيتم توزيعها خلال الأيام المقبلة".ولفت عباس الى أنه "تم عقد اجتماعات عدة مع الجهة الساندة لوضع الخطط النهائية لبدء تسلم المراكز الانتخابية وتهيئتها بالشكل الأمثل"، داعياً "المواطنين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية مراجعة المراكز المختصة لاستلامها قبل يوم الصمت الانتخابي".