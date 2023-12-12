وزارة العمل تعلن البدء بتوزيع منحة الطلبة

2023-12-12 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

بمتابعة مباشرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية..... هيئة الحماية الاجتماعية تعلن عن البدء بتوزيع منحة الطلبة الخاصة بذوي المستفيدين من الحماية الاجتماعية طلبة الجامعات . اعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية د. احمد الموسوي عن بدء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع منحة الطلبة بواقع (١٠٠) الف دينار لطلاب البكالوريوس و (١٥٠) الف لطلبة الدكتوراه وحسب نص المادة ٥٢ من الموازنة العامة والتي خصصت مبلغ ٧٢ مليار دينار كمنح لطلبة الجامعات من ذوي المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. وتابع الموسوي ان هيئة الحماية الاجتماعية زودت وزارة التعليم العالي بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الربط الشبكي مع الاشارة ان المبالغ ستوزع بشكل متتابع كافة الجامعات الحكومية وحسب السقف الزمني المحدد من قبل الوزارة اعلاه .