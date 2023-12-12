الحماية الاجتماعية تعلن البدء بتوزيع منحة طلبة الجامعات

2023-12-12 16:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، البدء بتوزيع منحة طلبة الجامعات.وقالت رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأت بتوزيع منحة الطلبة بواقع (100) ألف دينار لطلاب البكالوريوس و(150) ألفاً لطلبة الدكتوراه وحسب نص المادة 53 من الموازنة العامة والتي خصصت مبلغ 72 مليار دينار كمنح لطلبة الجامعات من ذوي المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية:وأضاف إن "هيئة الحماية الاجتماعية زودت وزارة التعليم العالي بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الربط الشبكي مع الاشارة بأن المبالغ ستوزع بشكل متتابع لكافة الجامعات الحكومية وحسب السقف الزمني المحدد من قبل الوزارة".