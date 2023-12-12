2023-12-12 16:30:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلنت سرايا السلام، اليوم الثلاثاء، عن طرد 29 منتسباً اليها ثقفوا لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت القيادة العامة لسرايا السلام في بيان تلقته (الأولى): انه "تقرر توجيه عقوبة (الطرد) للذوات المدرجة أسماؤهم ادناه، وذلك لعصيانهم الأوامر وقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات".

(الوجبة الأولى)

الفرقة الأولى / بغداد ـ الرصافة

1ـ عباس مهنة الباوي ل2 ف8 س3

2ـ نعيم جبار جاسم البهادلي ل2 ف3 س6

3ـ مهدي كاظم حسين الساعدي ل2 ف2 س4

4ـ قادر عواد عادل الوسيطي ل2 ف7 س1

5ـ محمد كاظم حليحل ل2 ف2 س4

6ـ ستار جبار مطرود حمود البزوني ل2 ف1 س5

7ـ مؤمل صباح عبد ل1 ف5

8ـ عباس كاظم مريح ل1 ف4

9ـ فلاح هادي حمد ال خلاطي ل2 ف9 س8

10ـ عبد الله خليل ابراهيم الدفاعي ل2 ف1 س8

11ـ حيدر جبار منهي الغزي ل2 ف3

12ـ عيسى علي الحلفي ل2 ف4 س5

13ـ علي حاشوش البهادلي ل1 ف3

14ـ توفيق عطية سلمان ل1 ف2

15ـ صباح هنيب طابور ل1 ف5

16ـ فريد احمود شهيد الفريجي ل1 ف2

17ـ مهدي مولى اسماعيل ل2 ف1

18ـ سلوان وحيد البركاوي ل2 ف5 س5

19ـ مرتضى سعد البركاوي ل2 ف5 س5

20ـ يوسف احمد حسون التميمي ل2 ف5 س5

21ـ قصي حسن علي العبودي ل3

22ـ مشتاق نجم عبد حافظ ل3 ف6

23ـ فاضل عبد الكاظم ل2 ف5 س5

24ـ حسين زكريا محمد صالح ل2 ف5 س3

25ـ حامد مهدي جياد ل2 ف5 س5

26ـ محمد داود سلمان العامري ل3 ف5

27ـ سجاد عباس نعيم المكصوصي ل3 ف4

28ـ عمر منصور محمد خميس ل3 ف7

29ـ حيدر احمد حسين التميمي ل2 ف5 س5



