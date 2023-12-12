2023-12-12 16:48:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

القاضي (حيدر حنون) يستعرض إنجازات العراق في مجال منع الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع

شاركت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُمثلة العراق في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة في العراق بالحدث الجانبي الذي عقدته روسيا الاتحاديَّة على هامش اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقيَّة؛ للتباحث حول تدابير الوقاية من مكافحة الفساد ومساعي الدول في نشر ثقافة النزاهة وأخلاقيَّات العمل.

رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) سلَّط، في كلمته خلال الحدث، الضوء على أبرز إنجازات جمهوريَّة العراق في مجال منع الفساد والوقاية منه، مُستعرضاً التدابير الوقائيَّة التي اتخذتها لمنع جرائم الفساد قبل وقوعها، مُنوّهاً بجهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُتابعة الذمم الماليَّة للمسؤولين في الدولة، وملاحقة أيَّة زيادةٍ أو تضخُّمٍ في أموالهم يمكن أن يُعَدَّ جريمة كسبٍ غير مشروعٍ، وتعزيز السلوك الوظيفيِّ وأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة.

وأردف حنون مُوضحاً أنَّ المُشرِّع العراقيَّ أولى نشر ثقافة النزاهة في قطاعات المجتمع كافة الأهميَّة البالغة حتى جعل أكثر من دائرةٍ في الهيئة تضطلع بهذه المهمَّة وحسب القطَّاعات التي تستهدفها، مُؤكّداً وجود دائرة التعليم والعلاقات العامة ضمن الهيكل التنظيميّ للهيئة يحتلُّ القطاعان التعليمي والتربوي جزءاً كبيراً من أعمالها، وسعت حثيثاً لغرس قيم النزاهة والأخلاق الفاضلة في نفوس النشء من طلبة المدارس الابتدائيَّة والثانونيَّة، وترسيخ تلك القيم لدى طلبة الجامعات.

وأضاف إنَّ جهود الدائرة في مجال التعليم وزج مفاهيم الاستقامة والأمانة في المناهج التربويَّة كبيرة ومضنية، مُنوّهاً بإصدار مجلاتٍ تربويَّةٍ توعويَّةٍ وكراريس إرشاديَّة تتضمَّن قصصاً وأشعاراً ورسوماً وإقامة معارض فنيَّة تتركَّز كلها حول تعميق ثقافة المجتمع وتشريبها بقيم النزاهة وعفة اليد وحرمة المال العام، فضلاً عن إعداد أدلةٍ قيميَّةٍ من رياض الأطفال مروراً بالمدارس الابتدائيَّة والثانويَّة، وانتهاءً بالمرحلة الجامعيَّة بالتعاون مع وزراتي التربية والتعليم العالي.

رئيسُ الهيئة اختتم كلمته بالإعراب عن سعادته لفتح آفاق التعاون مع روسيا الاتحاديَّة في مجال منع الفساد والوقاية منه، لافتاً إلى أنَّ الهيئة عازمة على تكثيف الفعاليات واتساعها مع الجانب الروسي، والعمل على إقامة الدورات وتبادل الخبرات من العام المقبل، داعياً إلى أن يكون لروسيا التأثير على "خارطة الفساد في العالم".

وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن ابرام مُذكَّـرة تفاهـمٍ مع مكتب الادعـاء العام الـروسي تهدف لتفعيل برامج تقنيَّةٍ تدريبيَّةٍ مُتقدّمةٍ؛ لتنمية قدرات مُنتسبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج وورش عملٍ ومُؤتمراتٍ في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَّة بمُسبّبات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية".