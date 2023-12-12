2023-12-12 17:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من إلقاء القبض على 9 مخالفين لقانون الإقامة في ديالى.وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ضمن مهامها للقبض على المتسللين ومخالفي شروط الإقامة والحد من عصابات الجريمة المنظمة، واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الأولى التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفوج الثالث اللواء الثالث والخمسين، وبعد نصب كمين محكم في سيطرة القلعة، تمكنت الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على (9) أشخاص أجانب مخالفين لشروط الإقامة في العراق، ومتخفين داخل عجلة السائق الذي قام بنقلهم".وأضاف البيان، أن "المخالفين تم تسليمهم إلى جهات الاختصاص بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".