2023-12-12 17:08:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يلتقي المنتخب العراقي مع مستضيفه البحريني في مباراتين وديتين بالعاصمة المنامة يومي 13، 15 من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا المؤهلة لمونديال اليد.

وتوجهت بعثة منتخب العراق اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، للمنامة لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 16 من الشهر الجاري.

وتتألف البعثة العراقية من ظافر صاحب، مدربًا وصلاح راجي، ومحمد كاظم مدربين مساعدين، ومحيي صلاح الدين مدربًا للحراس.

وضمت اللاعبين:

أحمد مكي، ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد، وبدر الدين حمودي ووائل حافظ والأمير علي وماجد عبد الرضا، وأحمد طارق ومصطفى بكري وجاسم غصاب وعلي عبد الرضا ومحمد علي ومصطفى محمد وسجاد طالب وعلي عبد الكريم وأحمد خالد، وأحمد مالك.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب في البطولة الآسيوية المقررة الشهر المقبل بالبحرين إلى جانب منتخبات السعودية، واليابان، والهند.





المصدر: موقع كورة