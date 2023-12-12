2023-12-12 17:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن استفحال ظاهرة المتاجرة والتعاطي ونقل المخدرات في المحافظة بين مختلف شرائح المجتمع، وفيما أوضح أكثر الفئات العمرية التي تتعاطى وتتاجر بالمخدرات، دعا الى وضع استراتيجية أمنية واستخبارية "صارمة" لمواجهة استفحال المخدرات.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي، لوكالة شفق نيوز إن "أكثر الفئات تعاطياً للمخدرات ونقلها والمتاجرة بها تتراوح اعمارهم بين 17-35 عاماً الى جانب فئات من الموظفين وكبار السن"، عازياً ذلك الى "تحول ديالى إلى استهلاك محلي للمخدرات".

وعن أعداد ونسب تعاطي المخدرات أوضح المجمعي "لا توجد نسب وأعداد دقيقة بمروجي ومتعاطي وناقلي المخدرات في المحافظة"، مؤكداً أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الكوادر الصحية ضئيلة ومعدودة وفردية مقارنة بالشرائح الأخرى".

ودعا المجمعي الى "وضع استراتيجية أمنية ناجعة لمحاربة المخدرات في ديالى بإجراءات أكثر شدة وصرامة وتشديد العقوبات الرادعة بحق المروجين والناقلين والمتعاطين لمعالجة ظاهرة المخدرات الفتاكة التي بدأت تستفحل في ديالى خلال الفترات الأخيرة".

وتعد المناطق الشرقية للعراق المحاذية لحدود إيران ممراً لتهريب المخدرات حيث يتخذ التجار طرقاً مختلفة لإدخال المواد المخدرة الى البلاد، وعادة ما تكون عبر تجارة الأغنام.